Минобороны России опубликовало важные документы из истории армии

Министерство обороны опубликовало на своем сайте документы, которые вершили столетнюю историю наших вооруженных сил. В них отражены все самые значимые события.

Открывает новый раздел проект декрета Совнаркома от января 1918 года. Именно он положил начало созданию Красной армии. Правки на бумаге делал сам Владимир Ленин.

Можно узнать, например, что в армию брали только после 18 лет, платили по 50 рублей и содержали на полном довольствии. Несмотря на сложное время, брали только добровольцев.

«Если целая часть вступала в ряды Красной армии, то должно было быть голосование, а не так, что всех загнали. Все было исключительно добровольно», – рассказала главный документовед по связям со СМИ Центрального архива МО РФ Виктория Каяева.

Большой интерес читателей может вызвать первое издание Приказа Народного Комиссара Обороны № 24 от 10 января 1943 года «О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии» – документа, который вернул солдатам и офицерам погоны.

Также обнародован приказ штаба 1-го Белорусского фронта, где сказано, что все командиры должны ознакомиться с макетом Берлина, на котором планировали операцию по захвату города.

Все сведения предоставил Центральный архив Минобороны.