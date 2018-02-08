Панков: Роман Филипов был чутким командиром и наставником

В Воронеже прощаются с геройски погибшим в Сирии майором Романом Филиповым. Он мечтал стать летчиком со школьной скамьи, говорят его друзья и одноклассники. На панихиду в Доме офицеров пришли тысячи горожан. Вместе с ними скорбят и личный состав ВКС, руководство Минобороны России.

«Погиб светлый и добрый человек, профессиональный военный летчик, требовательный и одновременно чуткий командир и наставник. От имени Министерства обороны Российской Федерации и лично министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу выражаю слова соболезнования родным и близким Романа Филипова», – сказал статс-секретарь, замглавы военного ведомства Николай Панков.

Ранее на аэродроме Чкаловский, откуда вылетел борт с телом пилота, память героя почтил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Похороны Филипова состоятся на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище Воронежа. Майора проводят в последний путь с воинскими почестями.