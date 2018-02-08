Этот подвиг навсегда останется в истории – главком ВКС о погибшем в Сирии Романе Филипове

По словам Суровикина, Роман Филипов самоотверженно выполнял свой воинский долг в борьбе с международным терроризмом.

«Роман самоотверженно боролся с международным терроризмом. Защищал покой мирных граждан. Защищал от международного терроризма свою страну, свой народ, свою семью. Твой подвиг навсегда останется в истории военной авиации и армии России», – сказал Суровикин.

Роман Филипов погиб в сирийском Идлибе 3 февраля. При облете зоны деэскалации его штурмовик сбили террористы из переносного ЗРК. Пилот катапультировался, но на земле попал в окружение, принял неравный бой и, не пожелав сдаваться в плен, подорвал себя гранатой.

За мужество и героизм летчику посмертно присвоено звание Героя России.

В церемонии прощания с ним приняли участие тысячи воронежцев.

Ранее было принято решение, что учебное заведение, в котором учился герой, будет носить его имя.