Акция памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова прошла в Краснодаре

Активисты «Юнармии», курсанты авиационного училища, ветераны войн и военных конфликтов, казаки, а также простые жители города Краснодара собрались у стелы, чтобы возложить цветы и почтить память выпускника краснодарского училища Героя Российской Федерации Романа Филипова.

Майор Роман Филипов погиб в сирийском Идлибе 3 февраля. При облете зоны деэскалации его штурмовик сбили террористы из переносного ЗРК.

Пилот катапультировался, но на земле попал в окружение, принял неравный бой и, не пожелав сдаваться в плен, подорвал себя гранатой.