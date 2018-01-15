В Поволжье стартовали масштабные военные учения

В Центральном военном округе на полигонах Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областей стартовали масштабные учения, сообщила пресс-служба округа.

К занятиям привлечены более десяти тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, зенитных, инженерных и других подразделений.

Они отрабатывают марши, способы перемещения на поле боя, а также маскировку огневых позиций. Стоит задача и по совершенствованию навыков вождения боевых машин, стрельбы из оружия и гранатометов.

В учениях задействовано более 1,5 тысячи единиц военной техники, в том числе ОТРК «Искандер-М», ЗРК «Бук-М2», РСЗО «Ураган» и «Град», самоходные тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан», САУ «Мста-С», танки Т-72Б3 и БТР-82АМ.