Общевойсковая армия Западного военного округа провела 30 внезапных проверок в минувшем году
Около 30 внезапных проверок боевой готовности и боеспособности соединений и воинских частей провели в общевойсковой армии ЗВО в 2017 году.
Фото: Минобороны России
Как отмечается в сообщении Министерства обороны России, особое внимание во время проверок уделялось управлению подразделениями с применением средств автоматизации. Также оценивались навыки командования и боевая выучка личного состава и слаженность подразделений.
«В 2018 году практика внезапных проверок соединений и воинских частей общевойсковой армии будет продолжена», - сообщил первый заместитель командующего общевойсковой армией Западного военного округа генерал-майор Тимур Трубиенко.
По его словам, в наступившем году в ходе внезапных проверок будут отрабатываться вопросы приведения войск и сил армии в различные степени боевой готовности. Также войскам предстоят практические действия по переброске подразделений на значительные расстояния.