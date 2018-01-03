Общевойсковая армия Западного военного округа провела 30 внезапных проверок в минувшем году

Как отмечается в сообщении Министерства обороны России, особое внимание во время проверок уделялось управлению подразделениями с применением средств автоматизации. Также оценивались навыки командования и боевая выучка личного состава и слаженность подразделений.

«В 2018 году практика внезапных проверок соединений и воинских частей общевойсковой армии будет продолжена», - сообщил первый заместитель командующего общевойсковой армией Западного военного округа генерал-майор Тимур Трубиенко.

По его словам, в наступившем году в ходе внезапных проверок будут отрабатываться вопросы приведения войск и сил армии в различные степени боевой готовности. Также войскам предстоят практические действия по переброске подразделений на значительные расстояния.