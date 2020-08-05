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Москва - Калуга: первый борт вертолетного такси вылетит 5 августа

Андрей Аркадьев
10:55 05.08.2020
Время в полете составит около 40 минут.
Москва - Калуга: первый борт вертолетного такси вылетит 5 августа
© Фото: Минобороны России

Новейший российский вертолет Ми-38 совершит сегодня первый пассажирский перелет из Москвы в Калугу. На борту машины будут находиться специалисты компании «Русские Вертолетные Системы».

В планах компании - начать чартерные перевозки на воздушных судах разных классов из Москвы в Калужскую область.

Ми-38 - транспортный вертолет, который занимает нишу между средним Ми-8 /17 и тяжелым Ми-26. Разработка началась еще в конце 1980-х годов в Советском Союзе, однако испытания вертолета из-за экономических трудностей начались только спустя 20 лет.

В июле 2017 года между  Министерством обороны и АО «Вертолеты России» был подписан контракт на поставку опытной партии из двух вертолетов. Первое фото Ми-38 для армии было опубликовано в августе того же года.

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т был передан российскому военному ведомству в декабре. От гражданской версии Ми-38Т отличается установкой топливной системы с защитой от взрыва при жесткой посадке, дополнительными топливными баками и специализированными средствами связи.

Максимальная полезная нагрузка Ми-38 на внешней подвеске - 6 000 кг, в транспортной кабине - 5 000 кг. Крейсерская скорость полета 295 км/ч, дальность 1 300 км. 

О том, что представляет из себя эта машина, какую нишу она займет на мировом и российском рынках и какие модификации для армии создает на ее базе холдинг «Вертолеты России», читайте подробнее на сайте «Звезда».

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