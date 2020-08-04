Уралвагонзавод зарегистрировал товарный знак «Т-34»

Главный производитель танков в России Уралвагонзавод (Уралвагонзавод (входит в концерн УВЗ госкорпорации "Ростех") зарегистрировал товарный знак «Т-34», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении говорится, что всего компания зарегистрировала шесть товарных знаков: «Танкпром (100 лет)», «Tankprom (100 years)», «Т-34 (Уралвагонзавод)», «Тридцатьчетверка», «Т-34» и «УВЗ».

В нем также отмечено, что к юбилею танковой промышленности дизайнерским коллективом Уралвагонзавода был разработан оригинальный логотип. Сверху изображен танк, в силуэте которого просматривается Т-14 «Армата».

«Зарегистрирован товарный знак "УВЗ" в кириллице, ранее был оформлен логотип только в латинском написании. Теперь вся номенклатура продукции, выпускающаяся на предприятиях концерна "Уралвагонзавод", попадает под действие товарного знака "УВЗ"», - уточнили в пресс-службе.

Средний советский танк Т-34 (и его модификация Т-34-85) является самым массовым за всю Вторую мировую войну. Машина сыграла колоссальную роль в победе над фашизмом и стала символом подвига советского народа.

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