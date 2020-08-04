Шойгу: боевая эффективность ракетоносца Ту-95МСМ будет повышена

В Росси ведется модернизация бомбардировщиков Ту-94 до уровня Ту-95МСМ, что позволит увеличить срок службы самолетов и повысить его боевую эффективность. Об этом на селекторном совещании в российском военном ведомстве сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Отмечу, что на модернизированном ракетоносце будут существенно обновлены бортовое оборудование, силовая установка и состав вооружения. Это позволит повысить боевую эффективность самолёта и продлить сроки его эксплуатации», - сказал Шойгу.

На совещании обсуждались вопросы об изготовления опытного образца самолета и начале его предварительных и государственных испытаний.

Стратегический бомбардировщик Ту-95

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. А именно такая дальность была необходима, для того чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы 7 метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Т-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

Самолет принимал участие в испытаниях самой мощной в истории термоядерной бомбы АН602, которая позже стала известна как «Кузькина мать».