Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

Минобороны РФ завершает разработку бронемашины для десанта «Тайфун-ВДВ». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.

Отмечается, что в ближайшее время начнутся госиспытания бронеавтомобиля, по итогам которых будет принято решение о поступлении машины в российские войска.

Ранее командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ, генерал-полковник Андрей Сердюков в эфире Звезды назвал «Тайфун-ВДВ» уникальной машиной, превосходящей все аналоги. По его словам, бронеавтомобиль разработан специально для воздушно-десантных войск.