«Лидер» в Арктике: в России построят самый мощный атомный ледокол в истории

Самый мощный в истории атомный ледокол начнут строить в России уже в этом году. Будущее грандиозного проекта «Лидер» теперь определено: долгожданный контракт подписан. Атомоход, который обеспечит круглогодичную проводку любых судов, в том числе и газовых супертанкеров по Северному морскому пути, вступит в строй уже через несколько лет.

Ледокол «Лидер» - это скорое будущее Российского гражданского флота. Благодаря ядерным двигателям мощностью 160 тысяч лошадиных сил гигант несется с запредельной скоростью: 24 узла по двухметровому льду. Учитывая, что абсолютный мировой рекорд - 12 узлов.

В освоении ресурсов Арктики за Россией сохраняется исторический приоритет. Проект «Лидер» станет весомым тому подтверждением: это будут самые мощные в мире ледоколы по-настоящему внушительных размеров: более 200 метров в длину, почти 50 метров в ширину и практически 19 метров в высоту.

Главное ожидаемое преимущество корабля - возможность ломать лед толщиной больше четырех метров, что позволит проводить по Северному морскому пути суда любых назначений круглый год. Реализовывать проект будут в Приморском крае на судостроительной верфи «Звезда» по заказу «Росатомфлота». Сейчас завод, чтобы защитить сотрудников, работает в закрытом режиме, поэтому даже договоренности о начале строительства достигаются удаленно.

Разработка и строительство начнутся уже в этом году. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Именно тогда для российского судоходства откроются новые возможности.

«Этот ледокол обеспечит круглогодичную проводку по Северному морскому пути, а так же будет обеспечена проводка с коммерческой скоростью. Для судов это примерно 10-12 узлов. А на сегодняшний день скорость проводки всех наших судов составляет до шести узлов», - рассказал генеральный директор судостроительного комплекса «Звезда» Сергей Целуйко.

Необходимость создания подобных ледоколов не оспорить. С одной стороны, это связано с тем, что Северный морской путь существенно короче традиционных маршрутов из Азии в Европу и обратно в Суэцкий канал. За эту скорость и удобство уже готовы платить крупнейшие мировые транспортные компании, особенно в основных странах-потребителях российского сжиженного газа: в Южной Корее, в Японии и Китае. С другой стороны, только один ледокол создает несколько сотен рабочих мест, и речь идет не только об экипаже, но и о предприятиях которые будут его обслуживать.

Как объяснил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, это даст загрузку не только верфи «Звезда», которая является самой успешной и построена с нуля на новейших технологиях. Но также обеспечит работой огромное количество других машиностроительных предприятий, которые будут комплектовать этот проект. Все вместе это станет большим толчком для российской машиностроительной отрасли, причем гражданского направления, а не военного.

В планах «Звезды» - построить три новейших атомных ледокола-гиганта проекта «Лидер», которым в мире не будет аналогов. Это поможет создать круглогодичный проход по самому короткому и выгодному морскому маршруту от Азии до Европы.