Военные в Барнауле получили на перевооружение противодиверсионные машины «Тайфун-М»

Военные в Барнауле получили на перевооружение противодиверсионными машины «Тайфун-М». Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения будут использовать новейшую технику для охраны ракетных комплексов.

БПДМ «Тайфун-М» была разработана в интересах ракетных войск стратегического назначения на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Уникальность противодиверсионной машины заключается в ее оснащении самыми современными комплексами разведывательных средств, а также беспилотным летательным аппаратом позволяющим обнаружить и вести наблюдение за диверсионно-разведывательными формированиями на различных расстояниях.

Дальнейшее поступление в войска БПДМ «Тайфун-М» спланировано с учетом перевооружения РВСН на современные ракетные комплексы.