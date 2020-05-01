ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ: легендарная полуторка

Выпуск ГАЗ-АА начался в 1932 году на Нижегородском автозаводе. В качестве базовой модели был использован грузовик Ford Model AA образца 1930 года. Но впоследствии автомобиль был переработан под отечественные реалии. Выпуск велся до 1938 года, после чего началось производство ГАЗ-ММ.

ГАЗ-ММ - модернизированный вариант ГАЗ-АА с более мощным 50-сильным двигателем ГАЗ-М, усиленной подвеской, новым рулевым управлением и карданным валом.

К началу Великой Отечественной войны в рядах РККА числилось около 150 000 таких машин.

Интересные факты

Во время ВОВ в производство был запущен вариант полуторки военного времени. Из-за дефицита металла машина получила деревянный каркас. Существовали модификации грузовика, в которых вовсе не было дверей, которые заменяли брезентовые скатки. Крылья выполнялись из простого кровельного железа, сиденье водителя было полностью деревянным, без обивки, машина не имела бампера.

Двигатель полуторки не мог похвастаться мощностью, однако благодаря низкой степени сжатия он мог работать на самых низких сортах топлива с небольшим октановым числом.

Аккумуляторы имели малый ресурс, поэтому часто машину заводили, вращая рукоятку - устройство для пуска двигателя при помощи кривошипной ручки.

В общей сложности с 1932 года было выпущено 985 тысяч грузовых автомобилей ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ.

Характеристики

Снаряженная масса - 1 810 кг; грузоподъемность - 1 500 кг; максимальная скорость - 70 км/ч.