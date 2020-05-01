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ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ: легендарная полуторка

Александр Пешков
15:53 01.05.2020
ГАЗ-АА и его модификации – один из самых массовых грузовых автомобилей Великой Отечественной войны. Наряду с ЗИС-5 он внес огромный вклад в Победу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Хоменко, РИА Новости

Выпуск ГАЗ-АА начался в 1932 году на Нижегородском автозаводе. В качестве базовой модели был использован грузовик Ford Model AA образца 1930 года. Но впоследствии автомобиль был переработан под отечественные реалии. Выпуск велся до 1938 года, после чего началось производство ГАЗ-ММ. 

ГАЗ-ММ - модернизированный вариант ГАЗ-АА с более мощным 50-сильным двигателем ГАЗ-М, усиленной подвеской, новым рулевым управлением и карданным валом.

К началу Великой Отечественной войны в рядах РККА числилось около 150 000 таких машин.

Интересные факты

Во время ВОВ в производство был запущен вариант полуторки военного времени. Из-за дефицита металла машина получила деревянный каркас. Существовали модификации грузовика, в которых вовсе не было дверей, которые заменяли брезентовые скатки. Крылья выполнялись из простого кровельного железа, сиденье водителя было полностью деревянным, без обивки, машина не имела бампера. 

Двигатель полуторки не мог похвастаться мощностью, однако благодаря низкой степени сжатия он мог работать на самых низких сортах топлива с небольшим октановым числом.

Аккумуляторы имели малый ресурс, поэтому часто машину заводили, вращая рукоятку - устройство для пуска двигателя при помощи кривошипной ручки.

В общей сложности с 1932 года было выпущено 985 тысяч грузовых автомобилей ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ.

Характеристики

Снаряженная масса - 1 810 кг; грузоподъемность - 1 500 кг; максимальная скорость - 70 км/ч.

ГАЗ-ММ (полуторка) — грузовой автомобиль Горьковского автозавода. Международный парад старинных автомобилей и мотоциклов
ГАЗ-ММ (полуторка) — грузовой автомобиль Горьковского автозавода. Международный парад старинных автомобилей и мотоциклов "Rīga Retro".
© Игорь Михалев, РИА Новости
Автопробег Москва - Каракумы - Москва. 6 июля - 30 сентября 1933 года. Переход через старое русло Амударьи.
Автопробег Москва - Каракумы - Москва. 6 июля - 30 сентября 1933 года. Переход через старое русло Амударьи.
© Виктор Кинеловский, РИА Новости
Автомобиль ГАЗ-АА (1933-1939 гг.) в музее Московского автомобильного завода им. Ленинского комсомола.
Автомобиль ГАЗ-АА (1933-1939 гг.) в музее Московского автомобильного завода им. Ленинского комсомола.
© Хоменко, РИА Новости
Снегоход на базе грузового автомобиля
Снегоход на базе грузового автомобиля "ГАЗ-АА" выпуска 1933 года.
© Репродукция фотографии. РИА Новости
Полуторка на дорогах войны
Полуторка на дорогах войны
© patriotp.ru
Грузовые такси. Студенты Одесского гидрометеорологического института возвращаются с полевых занятий в городе. Казаков Владимир Михайлович
Грузовые такси. Студенты Одесского гидрометеорологического института возвращаются с полевых занятий в городе. Казаков Владимир Михайлович
© commons.wikimedia.org
ГАЗ АА, советский легкий грузовик, разработанный в 1932 году по лицензии США Ford. Грузовик АА с 1930 года. Это был первый серийный автомобиль на Нижегородском автомобильном заводе (позже ГАЗ)
ГАЗ АА, советский легкий грузовик, разработанный в 1932 году по лицензии США Ford. Грузовик АА с 1930 года. Это был первый серийный автомобиль на Нижегородском автомобильном заводе (позже ГАЗ)
© Rene Fluger, CTK, Globallookpress
Вид на ворота главного входа в ГАЗ (Нижегородский автомобильный завод)
Вид на ворота главного входа в ГАЗ (Нижегородский автомобильный завод)
© Rene Fluger, Fotobanka CTK, Globallookpress
ГАЗ-ААА со счетверенным пулеметом “Максим”. В общей сложности было выпущено около 12000 зенитных установок этого типа, которые эксплуатировались до конца 1945 года.
ГАЗ-ААА со счетверенным пулеметом “Максим”. В общей сложности было выпущено около 12000 зенитных установок этого типа, которые эксплуатировались до конца 1945 года.
© Кадр из игры War Thunder.
В общей сложности было выпущено около 12000 зенитных установок этого типа, которые эксплуатировались до конца 1945 года. Кадр из игры War Thunder.
В общей сложности было выпущено около 12000 зенитных установок этого типа, которые эксплуатировались до конца 1945 года. Кадр из игры War Thunder.
© Кадр из игры War Thunder.
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