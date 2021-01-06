СМИ Ирана окрестили «Сармат» российским «посланием» Джо Байдену

В Иране новейшую российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» назвали «посланием США». Так ее окрестило иранское информационное агентство Akharin Khabar.

В тексте статьи говорится о том, что «Сармат» якобы призван продемонстрировать избранному президенту США Джо Байдену текущие возможности России и ее военных технологий.

«Так получилось, что оно (в соответствии с текстом статьи: «послание» - прим. ред.) совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне», - отмечается в материале агентства.

По мнению автора заметки, целью «Сармата» является лишение потенциального противника возможностей ядерного сдерживания, так как применяться подобное вооружение может лишь в ядерной войне. В тексте также упоминаются и другие российские перспективные оружейные разработки - подводный беспилотник «Посейдон», ракета «Кинжал» и лазерное оружие «Пересвет».

Ранее были обнародованы сроки летных испытаний «Сармата». Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что это произойдет в ближайшее время.