Более трех тысяч самолетов иностранных ВВС приближались к границам России в 2020 году

Около 2,9 тысячи боевых и более 1,1 тысячи разведывательных самолетов были обнаружены российскими военными в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше 1 миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации», - говорится в сообщении.

Ежедневно за неприкосновенностью воздушных рубежей России следят более шести тысяч военнослужащих подразделений радиотехнических войск. На постоянной основе они не только несут боевое дежурство, но и проводят учения по отработке действий дежурных по ПВО сил. В 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями ВКС.