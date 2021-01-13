Главком ВМФ Евменов заявил, что подготовка экипажей тральщиков «Петр Ильичев» и «Георгий Курбатов» начнется в январе

Объединенный учебный центр ВМФ приступил к выполнению программы 2021 года по обучению экипажей новых кораблей. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения и подготовки экипажей для приема от промышленности новых кораблей.

«В январе начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12 700 "Петр Ильичев" и "Георгий Курбатов", строящихся для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе, а также экипаж патрульного корабля проекта 22 160 "Сергей Котов", построенного на Зеленодольском судостроительном заводе. Экипажи новых кораблей уже начали прибывать в Объединенный учебный центр», - сказал Евменов.

По словам главкома ВМФ России, подготовка экипажей новых надводных кораблей и катеров в Объединенном учебном центре ВМФ в 2021 году будет вестись по самым современным программам, учитывающим эксплуатацию новых образцов техники и вооружения, обладающих высокой степенью автоматизации процессов управления и эксплуатации, а также программам, учитывающим наличие на новых кораблях роботизированных систем.

Начальник Объединенного учебного центра капитан 1-го ранга Дмитрий Габриэлян доложил Евменову о том, что учебно-материальная база готова к приему экипажей и их подготовке по всем корабельным специальностям.