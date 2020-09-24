В Ленобласти разведчики ЗВО уничтожили «противника» с помощью новейшего АК-12

В ходе занятий по армейской тактической стрельбе военнослужащие разведывательного батальона Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, совершенствовали навыки в уничтожении условных участников бандформирований.

«В ходе занятия более 40 военнослужащих батальона выполнили упражнения стрельб из автоматов АК-12 и пистолетов Макарова (ПМ) на специально смоделированном под различную тактическую обстановку оборудовании полигона», - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Упражнения выполнялись как с места, так и в движении с комплексным применением двух и более видов стрелкового и холодного оружия, а также элементов рукопашного боя в одном упражнении. Военнослужащие руководствовались индивидуально созданной мишенной обстановкой, имитирующей улицы, здания и участников бандформирований.

«Особенностью проведения занятий по армейской тактической стрельбе является такой порядок ведения огня, при котором каждый обучаемый сам определяет наиболее важные цели, которые необходимо поразить в первую очередь и соответствующий условиям обстановки вид стрелкового оружия», - рассказали в ЗВО.

Автомат Калашникова АК-12 обладает улучшенными эргономическими показателями, а также имеет повышенный запас живучести ствола и большую кучность стрельбы.