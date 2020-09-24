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Испытано на себе: корреспондент «Звезды» исполнил роль «нарушителя» во время операции ВАИ в рамках «Кавказ-2020»

Владислав Кустов
07:59 24.09.2020
По словам полицейских, на таких тренировках ни условные преступники, ни группы реагирования точный сценарий не знают.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В рамках масштабных учений «Кавказ 2020» военная полиция вместе с военной автоинспекцией задержала условных нарушителей, которые попытались проникнуть в регион для дестабилизации обстановки.

Из диспетчерской раздается команда: «Внимание! Неопознанный автомобиль на территории полигона. К бою». Машина военной полиции мгновенно срывается с места. Вот так рутинная проверка документов заканчивается погоней.

Появляется информация: нарушители вооружены. Их заметили системы видеонаблюдения. Синяя «Нива» рассекает степь. Первый признак для тревоги - гражданская машина избегает асфальтированных дорог, где стоят посты полицейских.

На просьбу остановиться, люди из машины открывают огонь. Условный противник ведет огонь на поражение. Операцию по задержанию усложняют два фактора: облака степной пыли и быстрое наступление темноты. Если «нарушителей» не задержать до того момента, как сядет солнце, то они затеряются в степи.

Полицейские работают на опережение. Условные преступники не в курсе, но машина ВАИ гонит их прямо в ловушку. «Нива» останавливается, «нарушители» выбегают, открывают огонь, военные полицейские стреляют в ответ.

Побывать на месте «преступников» удалось и съемочной группе «Звезды». Дышать нечем. Корреспондента задерживают, как и всех, кто был в синей «Ниве».

«В данной тренировке был отработал прием “Молот и наковальня”, в котором один автомобиль военной полиции преследует преступников. А в заданном районе их уже встречает засада из оперативной группы», - пояснил военный комендант города Евпатории Алексей Минчинский.

По словам полицейских, на таких тренировках ни условные преступники, ни группы реагирования точный сценарий не знают. Каждый действует по ситуации. Все так, как и бывает в реальных боевых условиях.

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