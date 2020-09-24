Уничтожены техника и укрытия: экипажи ВКС и ЮВО нанесли бомбовый удар по «противнику» в рамках «Кавказ-2020»

Один из самых разрушительных авиаэпизодов на учениях «Кавказ-2020» отработали экипажи ВКС и Южного военного округа. В небо поднялись бомбардировщики Ту-22М3, к ним присоединились Су-27 и Су-34. В итоге более 30 военных самолетов нанесли мощный массированный бомбовый удар по позициям «противника».

Первой на задание в облака ушла дальняя авиация. Полдюжины бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели из Центральной России. Цель - в полутора тысячах километров.

Над полигонами под Астраханью «Тушки» объединились в двойки, «Сушки» - в четверки. На земле всполохи огня от бомб в четверть и полтонны были видны за несколько километров.

«С боеприпасами работаем часто, видели, не удивишь, но такое количество войск в одном месте в жизни не видел, был удивлен приятно, что Вооруженные силы могут противостоять у нас противнику», - рассказал летчик Михаил Ермаков.

Наземные цели - бронированная техника, бетонные укрытия и даже углубленные командные пункты условного противника - уничтожены. Сопла реактивных двигателей остываю до завтрашнего дня командно-штабных учений.