Гроза морей: кадры возвращения с боевого дежурства подлодки «Александр Невский» на базу в Вилючинске

На верфях Северодвинска 40 лет назад была спущена на воду самая большая подлодка в мире - знаменитая «Акула». Атомные крейсеры этого класса стали символом мощи советского флота. И сегодня подводные считаются главной ударной силой российского ВМФ. Они выполняют стратегические задачи в различных точках мирового океана. Сегодня с боевого дежурства на базу в Вилючинске на Камчатке вернулся самый современный российский стратегический подводный крейсер «Александр Невский», который американцы прозвали «осиным гнездом» подводного флота.



Сорок дней экипаж автономно выполнял служебные задачи в дальней зоне Тихого океана. В режиме полного радиомолчания они прошли свыше 5 тысяч морских миль, только принимая сигналы с суши. Выполнили более двух сотен боевых и специальных задач. На борту «Александра Невского» 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», торпеды разного калибра, мины, средства противовоздушной обороны.

Главный командный пункт. Здесь на мониторах виден весь корабль и все, что может ему угрожать. Именно здесь командир принимает решения и ставит учебно-боевые задачи, одна из которых борьба за живучесть.



По сценарию учений, противник совершил диверсию и сейчас аварийная команда устраняет последствия. Они находятся в нижней части подлодки. Примерно на 10 метров ниже ватер линии. Устанавливает раздвижной упор, то есть ставится заплатка в корпус корабля, чтобы вода не поступала внутрь. Но пробоина в корпусе это - первый звонок.

Лейтенант Сергей Кирьяченко докладывает, что в одном из отсеков сработала пожарная тревога. Для выпускника военно-морского ВУЗа текущего года - это уже второй выход в море, но первый - на реальную боевую службу. Его задача - вовремя обнаруживать неполадки в системе обеспечения жизнедеятельности подлодки, когда она под водой. Но до этого привести ее в это положение. Именно он отвечает за работу агрегатов при погружении.

«Ощущается, как лодка погружается. Начинают скрипеть стены. Лодка немного деформируется. После всплытия нужно регулировать запасы воды, чтобы уровнять. И задержаться на том уровне, на котором нужно», - рассказывает командир группы автоматики Сергей Кирьяченко.

«Александр Невский» - первая серийная атомная подводная лодка 4 поколения проекта «Борей». В ней реализованы самые современные и перспективные технологии, как для выполнения служебных задач, так и жизни экипажа. У нее есть многоярусная всплывающая спасательная камера. Она рассчитана на весь экипаж. Для каждого подводника здесь приготовлен комплект теплой одежды, шапка, свитер, носки. Дыхательный аппарат и рацион питания на 6 суток и отдельный запас воды.

«Александр Невский» вошел в состав ТОФа в 2014 году. Через два года в Вилючинск прибыл «Владимир Мономах». Субмарины проекта «Борей» - первые ласточки глобальной модернизации подводного флота на северо-востоке России. И здесь ждут еще минимум три подводных крейсера. Сейчас для них строят пирсовую зону со всей необходимой инфраструктурой. Готовность объектов проверил командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко, который также поблагодарил подводников за боевую службу.