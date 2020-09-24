Жало «Осы»: моряки ЧФ показали возможности противоракет на учениях «Кавказ-2020»

На стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» день Черноморского флота. Экипажи боевых кораблей отрабатывают сразу несколько сценариев - от атаки воздушной цели, до перехвата вражеской ракеты, летящей в сторону нашего корабля.

Уничтожить надвигающуюся со сверхскоростью опасность предстоит противоракетному комплексу «Оса». После пуска, две ракеты несутся навстречу друг к другу, а счет между нажатием кнопки пульта и гарантированным уничтожением идет на секунды.

Корабельная «Оса» не оставляет шансов неприятелю. Корабли выполняют парный залп. Сквозь дым, огонь и грохот в небо устремляются сразу две ракеты. В этот момент в акватории категорически запрещена любая навигация.

Спрятаться посреди огромного моря невозможно, но можно остаться незамеченным. Экипажи тактических групп отработали постановку дымовой завесы и маскировку боевых кораблей.