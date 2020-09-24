Первые специальные учения с новобранцами войск РХБЗ прошли в Екатеринбурге
Своим опытом с молодыми бойцами поделились участники сводного отряда Минобороны, которые оказывали помощь в борьбе с COVID-19 коллегам из Италии и Сербии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Первые специальные учения с участием военнослужащих летнего призыва 2020 года прошли в бригаде РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге.
Занятия для молодых специалистов провели военнослужащие, принимавшие участие в мероприятиях по дезинфекции социальных объектов в Италии и Сербии в составе сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации.
Впервые новобранцам была продемонстрирована техника для проведения специальной обработки на больших площадях и внутри помещений, а также пункты обработки обмундирования после выполнения задач в зонах заражений.