Армия Ночные стрельбы: морпехи уничтожили «противника» из БТР в Дагестане Андрей Аркадьев С моря на быстроходных лодках «неприятель» выдвинулся к району расположения сил. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Дагестане морпехи Каспийской флотилии уничтожили условного противника ночью из вооружения БТР-82АМ. Стрельбы проходили во время учений «Кавказ-2020», сообщает Минобороны России. «На стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) уничтожили в ночном бою условные незаконные вооруженные формирования в прибрежной зоне Республики Дагестан», - говорится в сообщении. По замыслу учений, с моря на быстроходных лодках незаконные вооруженные формирования выдвинулись к району расположения сил Каспийской флотилии для проведения диверсий. Наблюдательные посты батальонной тактической группы морской пехоты обнаружили это и в режиме «Тишина» передали сигнал на огневые позиции. Для обозначения приближающегося противника минометная батарея произвела залп осветительными минами из 122-мм минометов 2С12 «Сани». Огнем из стрелкового оружия подразделения и вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ «противник» был уничтожен в море. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует