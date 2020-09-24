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Охрана мирного неба: боевые расчеты С-300 ЦВО поразили 20 воздушных целей на учениях в Свердловской области

Роман Захаров
05:00 24.09.2020
Боевые расчеты ЗРС С-300 выполнили захват и электронные пуски по воздушным целям, совершающим подлет к административным и военным объектам.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) поразили 20 воздушных целей в рамках совместных тактических учений сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск в Свердловской области.

В ходе маневров боевые расчеты новейших мобильных радиолокационных комплексов (РЛК) «Небо-М» обнаружили, распознали и сопроводили свыше 50 воздушных объектов, 20 из которых не отвечали на запросы системы опознавания. Координаты неопознанных воздушных объектов были переданы на пункт управления для принятия решения о поражении. Боевые расчеты ЗРС С-300 выполнили захват и электронные пуски по воздушным целям, совершающим подлет к административным и военным объектам, дислоцирующимся в пределах уральской зоны ответственности противовоздушной обороны.

В результате учений боевые расчеты С-300 поразили 100% воздушных целей, осуществлявших подлет с различных направлений и во всем диапазоне высот, роль которых выполняли истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты разведчики Су-24МР.

Тактические учения сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск ЦВО завершатся в конце сентября. В них принимают участие 11 самолетов Су-34, МиГ-31 и Су-24МР, более 50 единиц наземной военной и специальной техники, около 200 военнослужащих из числа боевых расчетов ЗРС С-300 и РЛК «Небо-М», а также летного и инженерно-технического состава.

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