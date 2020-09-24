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На аэродроме Таганрог прошла подготовка экипажей ВТА к массовому десантированию техники ВДВ

Андрей Аркадьев
11:00 24.09.2020
Всего было задействовано около 60 экипажей.
На аэродроме Таганрог прошла подготовка экипажей ВТА к массовому десантированию техники ВДВ
© Фото: Минобороны России

На аэродроме Таганрог прошла практическая подготовка экипажей военно-транспортной авиации для выполнения задач по массовому десантированию подразделений и военной техники Воздушно-десантных войск в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Летчики изучили район проведения полетов, десантирования, маршруты движения воздушных судов и порядок действия в различных нештатных ситуациях.

Предварительно на трех оперативных аэродромах была завершена погрузка военной техники ВДВ для десантирования.

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