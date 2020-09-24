На аэродроме Таганрог прошла подготовка экипажей ВТА к массовому десантированию техники ВДВ
Всего было задействовано около 60 экипажей.
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На аэродроме Таганрог прошла практическая подготовка экипажей военно-транспортной авиации для выполнения задач по массовому десантированию подразделений и военной техники Воздушно-десантных войск в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».
Летчики изучили район проведения полетов, десантирования, маршруты движения воздушных судов и порядок действия в различных нештатных ситуациях.
Предварительно на трех оперативных аэродромах была завершена погрузка военной техники ВДВ для десантирования.