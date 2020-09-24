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Огонь из всех орудий: танкисты и артиллеристы провели боевые стрельбы в Армении

Андрей Аркадьев
10:30 24.09.2020
Было привлечено около 1,5 тысяч человек и задействовано до 300 единиц военной техники.
Огонь из всех орудий: танкисты и артиллеристы провели боевые стрельбы в Армении
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Танкисты и артиллеристы Южного военного округа и Минобороны Армении провели боевые стрельбы на полигоне Алагяз на учениях «Кавказ-2020».

«Танковые экипажи и артиллерийские расчеты военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении в ходе розыгрыша боевых тактических действий в рамках Стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020" выполнили огневые задачи на полигоне Алагяз», - говорится в сообщении Минобороны России.

Артиллерийские подразделения двух стран огнем из боевых орудий самоходных гаубиц «Гвоздика» и буксируемых минометов «Сани» с помощью средств радиолокационной и артиллерийской разведки поразили цели. Расстояние до мишеней «противника» достигало пяти километров.

Танкисты использовали боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе сирийский. Применялись такие тактические приемы, как «танковая карусель», «кочующий танк» и «танк разведчик». Огонь корректировался с помощью беспилотников.

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