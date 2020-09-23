Армия Стрельба из укрытия: на учениях «Кавказ-2020» под Волгоградом снайперы уничтожили колонну условного врага Анна Касаткина Специальные подразделения снайперов доставили в район наблюдения вертолетами Ми8-АМТШ. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Снайперы Южного военного округа блокировали движение колонны условного противника в рамках учений «Кавказ-2020» на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области. Военнослужащим предстояло обнаружить врага, двигающегося под прикрытием пыльной бури. Специальные подразделения снайперов доставили в район наблюдения вертолетами Ми8-АМТШ. При помощи современных оптических и телевизионных приборов ими была обнаружена скрытно передвигающаяся колонна техники условного противника. «Точными выстрелами из крупнокалиберных винтовок АСВК стрелки вывели из строя силовые агрегаты бронемашин машин, блокировав движение колонны», - рассказали в Минобороны России. После снайперы, скрытно перемещаясь на местности, удалились на безопасное расстояние, где расчетом комплекса разведки управления и связи «Стрелец» успешно навели ствольную артиллерию на остановленную колонну условного противника. Затем была уничтожена живая сила врага, которая, по замыслу учений, проводила эвакуацию поврежденной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует