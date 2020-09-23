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Удержать побережье: как ВДВ отразили атаку «противника» на учениях «Кавказ-2020» под Краснодаром

Анастасия Фириченкова
21:30 23.09.2020
Разведка донесла о планируемой высадке морского десанта условного противника на берег Черного моря.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полигоны стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» сегодня сотрясали разрывы снарядов и авиабомб. На полигоне «Раевский» в Краснодарском крае подразделениям ВДВ поступил приказ удержать побережье Черного моря.

Разведка донесла о планируемой высадке морского десанта условного противника на берег Черного моря. Вражеские корабли находятся в опасной близости.

Первыми бомбоштурмовой удар нанесли истребители-бомбардировщики Су-27. Они летели парами и поражали корабли и командные пункты условного противника. Следом направились вертолеты Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор». Они попали точно в цель мощными ударами ракет.

Как только авиация закончила работу, в бой вступила артиллерия. Основное поражение противнику на расстоянии 10 км нанесли 122-мм гаубицы Д-30. Следом на огневую позицию выдвинулась противотанковая батарея. Противотанковый ракетный комплекс «Конкурс» несколькими выстрелами атаковал врага. После того, как подключились танки на полигоне начался настоящий огневой дождь.

Поддержку танковой роте из модернизированных танков Т-72Б3М оказали зенитчики на ЗУ-23. Под таким мощным огневым градом не смог бы устоять ни один противник.

Для отработки задач на воде на полигоне есть даже свое «Солдатское» озеро. Парашютно-десантная рота начала форсировать водную преграду под прикрытием танков Т-72Б3М. Пока танки вели обстрел противника, десантники уверенно прорывались вперед. На БМД-2 они выполнили стрельбу прямо на плаву из 30-мм пушек и пулеметов ПКТ. После успешной операции батальон прорвался к цели и окончательно ликвидировал условного противника.

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