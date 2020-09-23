Массированный авиаудар: российские Ту-22М3 поразили цели на учениях «Славянское братство»
В нанесении удара по полигону Ружанский задействовали шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
© Фото: tupolev.ru
Массированный авиационный удар по целям на территории Белоруссии нанесен в рамках совместных российско-белорусских учений «Славянское братство».
В нанесении удара по полигону Ружанский задействовали шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Также в окрестностях Бреста высадились ивановские десантники. На учения их доставили самолеты Ил-76. На парашютных системах вместе с личным составом десантировали и боевые машины.
В составе батальонно-тактической группы - 265 военнослужащих и 40 единиц техники. Сразу после приземления подразделение приступило к выполнению совместных задач с силами специальных операций Белоруссии.