Массированный авиаудар: российские Ту-22М3 поразили цели на учениях «Славянское братство»

Массированный авиационный удар по целям на территории Белоруссии нанесен в рамках совместных российско-белорусских учений «Славянское братство».

В нанесении удара по полигону Ружанский задействовали шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Также в окрестностях Бреста высадились ивановские десантники. На учения их доставили самолеты Ил-76. На парашютных системах вместе с личным составом десантировали и боевые машины.

В составе батальонно-тактической группы - 265 военнослужащих и 40 единиц техники. Сразу после приземления подразделение приступило к выполнению совместных задач с силами специальных операций Белоруссии.