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Десантники отразили нападение «противника» со стороны Черного моря: кадры учений «Кавказ-2020»

Андрей Аркадьев
17:49 23.09.2020
Бригада морского десанта условного противника предприняла попытку высадиться на побережье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Попытку десантников противника высадиться на побережье Черного моря пресекли на учениях «Кавказ», сообщает Минобороны России.

«Военнослужащие Новороссийского горного соединения ВДВ при поддержке ударных вертолетов Ми-28, артиллерии и танков отразили нападение морского десанта условного противника со стороны Черного моря в рамках стратегических учений "Кавказ-2020"», - говорится в сообщении.

Согласно сценарию учений, бригада морского десанта условного противника, сосредоточенная в акватории Черного моря, предприняла попытку высадиться на побережье и удержать плацдарм для дальнейшего проведения наступательной операции.

«Для уничтожения передовых подразделений противника в воздух были подняты самолеты Су-27 и ударные вертолеты Ми-28, которые нанесли удары по пунктам управления и десанто-высадочным средствам условного противника», - рассказали в военном ведомстве.

В это время разведывательные подразделения ВДВ с помощью беспилотников «Орлан-10» обнаружили точное местоположение противника. Для уничтожения высадившегося десанта были направлены противодесантные группы, для переброски которых были задействованы четыре вертолета Ми-8 под прикрытием ударных вертолетов Ми-28.

«Для постановки неподвижного заградительного огня была задействована самоходная артиллерийская батарея десантно-штурмового полка, вооруженная 122-мм гаубицами Д-30 и самоходно-артиллерийскими орудиями 2С9 «Нона-С». Под прикрытием огня артиллерии на огневой рубеж была также выведена танковая рота на танках Т-72 Б3», - отметили в Минобороны РФ.

На завершающем этапе учебного эпизода после создания условий для проведения контратаки парашютно-десантные подразделения под прикрытием артиллерийского огня провели форсирование водной преграды и уничтожили оставшиеся силы условного противника.

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