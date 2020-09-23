Корабль «Татарстан» уничтожил крылатую ракету «противника» в Каспийском море
Боевой расчет ЗРК «Оса-М» успешно поразил ракету-мишень «Саман».
© Фото: Минобороны России
Экипаж ракетного корабля «Татарстан» Каспийской флотилии уничтожил крылатую ракету условного противника в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», сообщает Минобороны России.
«В ходе практических пусков экипаж ракетного корабля "Татарстан" уничтожил воздушную цель из зенитного ракетного комплекса "Оса-М" на удалении до 20 км», - говорится в сообщении.
Кроме того, малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Углич» провели стрельбы по морским целям условного противника.
Также корабельная ударная группа Каспийской флотилии отработала маневрирование в ордере в сложных гидрометеоусловиях в ночное время.
Боевой расчет ЗРК «Оса-М» успешно поразил ракету-мишень «Саман», имитировавшую крылатую ракету.