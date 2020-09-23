Армия Огневой удар: САУ «Мста-С» уничтожили «вражеские» объекты под Волгоградом Андрей Аркадьев Игорь Лапик Расстояние до позиций противника составляло более 15 километров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Дивизионы самоходной артиллерии «Мста-С» нанесли огневой удар по объектам и боевой технике условного противника, которые находились вне зоны видимости. Стрельбы проходили на полигоне Прудбой под Волгоградом в рамках стратегических учений «Кавказ-2020». Командиры передавали координаты целей наводчикам. Точность попадания контролировалась с помощью беспилотных летательных аппаратов. К учениям «Кавказ-2020», которые проводятся с 21 по 26 сентября в ЮВО, а также в Черном и Каспийском морях, привлечено около 80 тысяч человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует