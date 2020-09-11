Полет бомбардировщиков и стрельба из пушек: под Челябинском прошли масштабные учения танкистов

В Челябинской области в преддверии Дня танкиста уральские военнослужащие провели масштабные учения.

Танкисты совместно с мотострелками, артиллерией и авиацией отработали переход из обороны в атаку, с закреплением на флангах. Сначала наступающего противника атаковали истребители-бомбардировщики Су-34. Затем огня добавили реактивные системы, гаубицы и пушки.

Взломав рубежи и сковав действия противника, полки дивизии перешли в наступление. Вперед, сминая вражеские передовые части, устремились БМП, БТРы и новейшие Т-72Б3.

Главной задачей танкистов было вычислить неприятеля с левого фланга и перейти в атаку.

Выбив противника с занимаемых рубежей, а также замкнув кольцо окружения, полки в конце учений вышли к условной государственной границе.

Всего в главных учениях Уральской танковой дивизии были задействованы около восьми тысяч военнослужащих.