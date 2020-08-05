Поезда «особого назначения»: в железнодорожных войсках рассказали о своем вооружении

Техническому перевооружению Железнодорожных войск уделяется особое внимание. Об этом рассказал начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

«В последние годы были разработаны и приняты на снабжение 12 новых образцов техники. В их числе - мост-эстакада, самоходный понтон (толкач), мобильная водолазная станция, универсальный сваебойный агрегат, установка для завинчивания свай, строительно-монтажный плашкоут, дизельмолот и другие. Четыре образца уже поступили в войска, еще два пришли в этом году. С 2021 года планируется принятие остальных», - отметил Косенков в интервью «Красной звезде».

Сегодня в интересах Железнодорожных войск в инициативном порядке разрабатываются новые виды техники. В качестве примера Косенков привел тракторный тягач-дозировщик, тракторный путеукладчи и путевой универсальный комплекс и другие.

«Уникальной разработкой военных железнодорожников можно считать универсальный комбинированный ход. Он предназначен для постановки на рельсовую колею автомобильной и пневмоколесной техники без проведения конструктивной доработки машин. Такое оборудование необходимо для выполнения поездной и маневровой работы, подачи звеньев железнодорожного пути под путеукладчик, доставки грузов к месту выполнения работ. При помощи этого приспособления автомобильная техника свободно может передвигаться по железнодорожному пути», - добавил он.

Также на вооружении железнодорожных войск имеются поезда «особого назначения». Например, восстановительный поезд «Амур» и специальный поезд боевого сопровождения «Байкал».

«Первый при получении информации об обнаружении разрушений верхнего строения пути и искусственных сооружений выдвигается на место и проводит восстановление. В свою очередь, «Байкал» предназначен для разминирования пути, устранения повреждений, восстановления малых искусственных сооружений, а также перевозки личного состава и сопровождения воинских эшелонов», - пояснил Косенков.

Шестого августа Железнодорожные войска России отмечают свой профессиональный праздник. Они предназначены для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. Также Железнодорожные войска принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и военных действий и конфликтов.