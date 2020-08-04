«Искандеры» нанесут массированный ракетный удар по «врагу» на учениях под Астраханью

В Астраханской области пройдут учения с нанесением массированного ракетного удара комплексами «Искандер», сообщает Министерство обороны РФ.

Учения пройдут в рамках оперативно-специального сбора, где изучается опыт применения и эксплуатации современных образцов артиллерийского вооружения.

В сборах принимают участие генералы и офицеры центральных органов военного управления, начальники ракетных войск и артиллерии военных округов и объединений, командиры ракетных и реактивных артиллерийских соединений, начальники учебных центров, добавили в военном ведомстве.

Основное предназначение «Искандер-М» (обозначение НАТО - SS-26 Stone - «камень») - уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С.П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.