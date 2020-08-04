Минобороны РФ направило в Казахстан военных врачей для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России направило в Казахстан военных врачей для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

«4 августа самолетом военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Республику Казахстан направлены российские военные врачи для оказания практической и методической помощи казахстанским военным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Российские специалисты, будут оказывать помощь двум военным госпиталям в городах Нур-Султан и Алматы. В составе медицинских подразделений – военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты, которые окажут консультативную и практическую помощь в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

Также самолетом ВТА в Республику Казахстан будут доставлены медицинское имущество и средства защиты.