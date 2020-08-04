Более 1,5 тысячи военных: учения специалистов РЭБ начались в четырех регионах РФ

Сразу в четырех российских регионах начались учения специалистов войск радиоэлектронной борьбы. Мероприятия проходят на полигонах Кемеровской, Свердловской, Оренбургской областей и Алтайского края, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В ходе практических эпизодов подразделения РЭБ отработают задачи прикрытия и защиты статичных и подвижных объектов, ведения радиоэлектронной разведки, постановки управляемых и неуправляемых помех», - говорится в сообщении.

Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления «Инфауна», действующие в составе колонн войск, совершающих марш, защитят бронетехнику и личный состав от радиоуправляемых мин и фугасов условного противника. Также будет отрабатываться противодействие «вражеским» беспилотникам противника с помощью комплексов «Поле-21», «Силок» и «Житель».

В мероприятиях будет участвовать более 1,5 тысяч человек и задействовано свыше 300 единиц техники.

«Инфауна» - российский батальонный комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы РБ-531Б для защиты бронированной и автомобильной техники от минно-взрывных устройств с радиовзрывателем, выявления и подавления средств оптической и радиосвязи.

Комплекс «Поле-21» способен подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Ранее этот комплекс поступил на вооружение войск Центрального военного округа.