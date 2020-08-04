Минобороны РФ будет использовать опыт удаленного тестирования для обучения курсантов
Около десяти тысяч человек, поступавших в президентские кадетские, нахимовское и суворовские училища сдавали вступительные экзамены по видеоконференцсвязи.
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Минобороны России будет использовать опыт удаленного тестирования для обучения курсантов в будущем, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Приемная кампания в довузовские и высшие военно-учебные заведения подходит к завершению. В этом году она впервые проводилась в дистанционном формате», - сказал онна тематическом селекторном совещании.
По словам главы ведомства, полученный опыт удаленного тестирования и разработанное программное обеспечение в дальнейшем будет использоваться для контрольных срезов знаний.