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В Приэльбрусье прошел забег военных и росгвардейцев по высокогорному маршруту

Андрей Аркадьев
10:40 04.08.2020
В горах Кабардино-Балкарии команды Вооруженных сил и Росгвардии выполнили финальные спецзадания конкурса «Эльбрусское кольцо - 2020».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Военнослужащие и росгвардейцы совершили восхождение на Эльбрус в рамках конкурса Армейских игр на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо - 2020». Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Лучшее время показала команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Они совершили марш-бросок от «Поляны Азау» (высота 2300 метров) до «Приюта 11» (высота 4 130 метров) за 2 часа 41 минуту 59 секунд.

Команды Южного военного округа и Воздушно-десантных войск показали результат 2 часа 48 минут 47 секунд, а горное подразделение Западного военного округа преодолела расстояние за 2 часа 59 минут 21 секунду и показало четвертый результат.

Затем участники соревнований вышли из базового лагеря, который они разбили на «Приюте 11», на штурм Эльбруса, однако из-за неблагоприятной погоды маршрут пришлось скорректировать. Команды совершили марш до скал Пастухова (высота 4 700 метров).

Раньше всех остальных добралась команда ВДВ, показав результат 54 минуты 30 секунд. На втором месте Южный военный округ - 1 час 41 секунда, на третьем - команда Западного военного округа, которая поднялась за 1 час 7 минут 50 секунд.

Также отдельно от каждой команды два военнослужащих буквально забежали на скалы Пастухова от поляны Азау и тем самым выполнили пятнадцатую специальную задачу. Скоростной забег по маршруту «Поляна Азау - гора Эльбрус» - это финальное спецзадание конкурса, которое включено программу соревнований в этом году.

Лучший результат в выполнении финальной специальной задачи показала команда ВДВ. Десантники-альпинисты преодолели маршрут за 2 часа 4 минуты 30 секунд. Военнослужащие Западного военного округа совершили скоростной забег и показали второй результат. Один военнослужащий команды ЗВО преодолел маршрут за 2 часа 14 минут 4 секунды, а второй за 2 часа 22 минуты 5 секунд. Команда Южного военного округа показала третий результат со счетом в 900 баллов. Они совершили марш за 2 часа 26 минут и 2 часа 11 минут 20 секунд.

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