Прыжки с вертолета: кадры десантирования авиационных спасателей в Ленобласти
Задача военнослужащих - приземлиться на площадку ограниченных размеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Авиационные спасатели Западного военного округа выполнили прыжки с парашютом из вертолетов с высоты меньше двух тысяч метров.
Во время прыжков парашют раскрывался спустя 20 секунд свободного падения. Спасатели использовали парашютную систему «Арбалет-1», которая рассчитана в том числе на использование в плохую погоду.
Парашютная система «Арбалет-1» предназначена для десантирования групп специального назначения и парашютистов-спасателей с комплектом необходимого вооружения и снаряжения.