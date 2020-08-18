Прыжки с вертолета: кадры десантирования авиационных спасателей в Ленобласти

Авиационные спасатели Западного военного округа выполнили прыжки с парашютом из вертолетов с высоты меньше двух тысяч метров.

Во время прыжков парашют раскрывался спустя 20 секунд свободного падения. Спасатели использовали парашютную систему «Арбалет-1», которая рассчитана в том числе на использование в плохую погоду.

Парашютная система «Арбалет-1» предназначена для десантирования групп специального назначения и парашютистов-спасателей с комплектом необходимого вооружения и снаряжения.