Шесть тысяч военных: масштабные учения начались в Забайкалье

Около шести тысяч военных задействовали в масштабных двусторонних учениях в Забайкалье. Его участникам приходится вести боевые действия в условиях постоянных атак диверсионных групп противника, которые вооружены новейшим оружием - в том числе средствами радиоэлектронного подавления и ударными дронами.

Во время маневров командование активно использует опыт современных вооруженных конфликтов. С воздуха наступающую группировку прикрывают около 30 самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации.

В бой бросили танки, БМП, самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня. В ходе учений солдаты и офицеры должны отработать маневренную оборону и контрудар.