На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят внедрение 3D-технологий для создания нового вооружения

Представители профессионального сообщества на площадке Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» обсудят перспективы использования 3D-технологий при создании и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

Как отметили организаторы мероприятия, данный опыт уже широко используется в лабораториях робототехники и биотехнических систем Военного инновационного технополиса «ЭРА». Операторы научных рот проектируют виртуальные модели, а затем преобразовывают их в физический объект на 3D-принтере.

Ожидается, что в ходе дискуссии будут определены приоритетные и новые области применения 3D-печати, а также пути решения актуальных вопросов.

В обсуждении примут участие представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций и ведущих высших учебных заведений страны.