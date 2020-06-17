Силы ЮВО взяли на контроль эсминец ВМС США в Черном море
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
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Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» ВМС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля.