Боевая авиация в небе: В Петербурге прошла репетиция воздушной части Парада Победы

В Санкт-Петербурге состоялась первая сводная тренировка пролета авиации в рамках подготовки к Параду Победы, который пройдет 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Экипажи 30 самолетов и вертолетов пролетели над военным аэродромом Левашово. Летчики отрабатывали соблюдение высоты, скорости, расстояния между воздушными суднами и временные интервалы.

Для участия в тренировке привлекались авиационные подразделения, размещённые на четырех аэродромах в Санкт-Петербурге,​ ​ Республике Карелия и Тверской области.

В воздушной части Парада Победа жители Северной столицы увидят транспортный вертолет Ми-26, вслед за которым пролетят звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Ми-26 является самым тяжелым транспортным вертолетом в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2.