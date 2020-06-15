Стало известно, какие улицы перекроют в Москве после Парада Победы

После проведения парада в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня на Красной площади, планируют перекрыть ряд улиц российской столицы. Ограничение дорожного движения связано с отправлением военной техники в подмосковное Алабино.

«24 июня с 15.00 до окончания мероприятия будут полностью перекрыты 1-я Магистральная улица, Северный путепровод, 1-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), улица Мневники (в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного ополчения)», - сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

В пресс-службе уточнили, что будут перекрыты улица Народного Ополчения, Карамышевский мост, Крылатская улица, улица Нижние Мневники.

Также в день проведения Парада Победы с трех дня до шести вечера по мере прохождения военной техники могут полностью остановить движение на парадной площадке Алабино, Московском малом кольце, Минском шоссе, внутренней стороне МКАД от Минского до Рублевского шоссе, Осенней улице, Рублевском шоссе, Крылатской улице и улице Нижние Мневники.

Кроме того, после полуночи 23 июня до шести утра 25 июня нельзя будет парковаться и останавливаться на Крылатской и Осенней улицах, а также на 2-м Силикатном проезде в районе дома 8.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проходят 9 Мая, включая прохождение военной техники на Параде Победы, были отменены по всей России. Состоялись только воздушная часть смотра и салюты. В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад на Красной площади в Москве, а также в других городах пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы. Сейчас по всей стране проходят репетиции смотра.

До Парада Победы в Москве допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Перед приездом в российскую столицу они сдали тест на коронавирус. Каждого участника регулярно осматривают медики, все военнослужащие обеспечены защитными масками, перчатками и средствами дезинфекции.

В подмосковном Алабино прошла заключительная тренировка воздушной части главного парада страны. В ней приняли участие 75 самолетов и вертолетов.