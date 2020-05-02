«Пример сотрудничества для всех стран»: военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата в Брешиа

Российские военнослужащие вместе с сербскими коллегами провели дезинфекцию трех медицинских учреждений. Работа велась в исторической части столицы провинции Брешиа, сильно пострадавшей от коронавируса.

Специалистов из России встретили с плакатами и аплодисментами. Поблагодарить гостей вышло руководство и персонал пансионатов, где велась работа по дезинфекции.

«Пандемия поразила многие города и страны, и сами мы бы не справились. У нас в госпитале все начиналось постепенно, но потом пандемия стала для нас катастрофой, когда люди начали заболевать каждый день. Мы очень благодарны вам за то, что вы согласились нам помочь», - сказала директор пансионата «Cassa di Industria» Фонтано Федерико.

Руководитель пансионата «Casa Di Dio» Стефания Маскони, в свою очередь, обратила внимание на важность совместной работы России и Италии. Директор выразила уверенность, что такой уровень сотрудничества и кооперации должен послужить примером для остальных стран.

Первого мая в мероприятиях по обеззараживанию объектов приняли участие более 30 военнослужащих и 7 единиц специальной техники. Всего российскими специалистами войск РХБЗ Минобороны России вместе с военнослужащими ВС Италии проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии.