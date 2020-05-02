В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО приступили к спецобработке объектов полиции

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии приступили к проведению специальной обработки объектов полиции, расположенных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Военнослужащие Западного военного округа провели обеззараживание 11 объектов Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На всех объектах была обработана прилегающая территория, дорожное покрытие, площадки массового пребывания людей, перила, лавки, дверные ручки, поручни.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.