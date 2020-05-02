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Ради жизни: большое интервью замглавы Минобороны РФ Александра Фомина о борьбе с коронавирусом

Егор Левин
17:30 02.05.2020
Генерал-полковник рассказал о главных причинах, побуждающих Россию помогать другим странам, и о благодарности, которую она от них получает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин дал эксклюзивное интервью «Звезде». В нем он подробно рассказал о том, как российская сторона оказывает помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции на территории Сербии и Италии, в частности, в Белграде и области Ломбардия. Военачальник отметил высокую оперативность и профессионализм принимаемых в связи с этим решений и проводимых мероприятий.

Фомин подчеркнул, что распространение вируса несет большую угрозу, поэтому необходимо принимать мгновенные, но взвешенные решения, и осуществлять мероприятия по борьбе с инфекцией. Из-за того, что пандемия поразила весь мир, России начали поступать обращения за помощью из ряда стран. В частности, из Италии.

«Италия была первой страной, по которой было принято моментальное решение верховным главнокомандующим. Буквально в течение нескольких часов, даже не суток, стартовали первые самолеты, и была совершена первая операция. Решение было принято очень быстро, и мероприятия также прошли быстро», - рассказал Фомин.

По словам генерал-полковника, для помощи РФ сформировала сводные отряды, состоящие из специалистов, врачей и вспомогательного персонала.

Говоря о том, что далеко не все воспринимают помощь России «за чистую монету», замминистра подчеркнул, что российская сторона никогда не имела своей целью ничего, кроме помощи, так как милосердие воспитывается в россиянах веками. В Министерстве обороны РФ предпочитают не обращать внимания на подобные обстоятельства, так как считают это недобросовестной политической и информационной борьбой.

«Хочу заверить всех партнеров в том, что Россия никогда ни о чем другом не думает, когда оказывает помощь нуждающимся. Само понятие милосердия, сердоболия оно воспитано в нас веками, оно существует у нас на генетическом уровне. Когда мы оказываем какой-либо стране, народу, мы не имеем за душой потайные цели, направленные на раскол единства», - подчеркнул Фомин.

По сведениям, озвученным генерал-полковником, в первую очередь правительство Италии направило сводные отряды российских специалистов в наиболее пострадавшую область, в Ломбардию, конкретно в провинции Брешиа и Бергамо. Помощь оказывалась по всем возможным направлениям, начиная с дезинфекции, заканчивая профилактическими мероприятиями.

«Кроме того, силами специальных подразделений осуществляется множество мероприятий по дезинфекции сооружений и зданий в Италии, таких, как пансионаты, дома для престарелых, санатории и госпитали, в том числе и альпийские. Это обработка зданий как снаружи, так и внутренних их объемов, а также дорог с твердым покрытием и площадей», - подчеркнул Фомин.

Также специалисты из России не остались в стороне и в деле помощи братской Сербии. По словам военачальника, положительная динамика уже заметна, как и замедление роста заразившихся, а тем более, летальных случаев.

«Идет активная обработка соответствующими дезинфицирующими средствами госпиталей, больниц, медицинских учреждений, социально-значимых объектов. Наши врачи оказывают конкретную помощь с точки зрения лечебной практики, проводят инструкторско-методические занятия, в виде конференций. Осуществляют обмен опытом между сербскими и российскими врачами, оказывают консультативную помощь. Слова благодарности также прозвучали из уст руководства Сербии, президента Вучича. Он лично собирал руководство нашей сводной бригады и высоко оценил ту помощь, которую Россия оказала Сербии в борьбе с этим злом», - заявил заместитель министра обороны РФ.

В завершении интервью, генерал-полковник отметил, что для нейтрализации коронавируса необходимо бросить все возможные силы, так как он угрожает самому главному, что есть у человека - жизни и здоровью. Фомин выразил радость тем, что помощь России в борьбе с таким непростым врагом имеет такие конкретные результаты.

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