«Милосердие воспитано в нас веками»: Фомин об оказании РФ помощи другим странам в борьбе с COVID-19

Россия никогда ни о чем другом не думает когда оказывает помощь нуждающимся. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» сообщил замминиста обороны генерал-полковник Александр Фомин.

«Само понятие милосердия, сердоболия воспитано в нас веками. Оно существует на генетическом уровне и заложено в генетическом кое. Когда мы оказываем помощь какой-либо стране, мы не имеем за душой потайные цели, направленные на раскол единства. Стараемся обращать внимание на вызовы и делать свою работу», - заключил он.

Ранее Фомин рассказал о том, как проходила как происходило развертывание помощи Министерства обороны РФ в связи с непростой инфекционной ситуацией в Италии.