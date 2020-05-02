На Северном флоте войска РХБЗ продезинфицировали ракетный крейсер «Петр Великий»

Личный состав экипажа флагманского корабля Северного флота - тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» - провел учения по дезинфекции и специальной обработке корабля. В ходе учений группа специальной обработки службы РХБЗ крейсера выполнила спецобработку поверхностей палуб, надстроек, оружия и технических средств дезинфицирующим раствором и паром, используя стационарную систему зимней специальной обработки и переносных ранцевых дегазиционных приборов.

Обработка крейсера проводилась в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и профилактики инфекционных заболеваний среди военнослужащих, а также для поддержания высокого уровня профессиональной подготовки специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Во время учения личный состав действовал в защитных костюмах и противогазах, предварительно отработав нормативы надевания защитных средств и приведения систем специальной обработки в боевую готовность.

В процессе учения было продезинфицировано более 1000 квадратных метров поверхности. Сейчас на кораблях Северного флота, находящихся в пунктах базирования, введен строгий санитарный и противоэпидемический режим. Личный состав дежурной службы и вахты исполняет обязанности в медицинских масках. Матросы и старшины четыре раза в день, особенно те, кто находится на военной службе по призыву, проходят медосмотры с обязательным замером температуры.